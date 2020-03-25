Karantina günlerinde köpeğini drone ile gezdiriyor

Corona virüsü dünyanın dört bir yanındaki insanları eve kapatmışken, sosyal mesafeyi korumak için de ilginç fikirler geliştirmeye başladı. Köpek sahipleri, köpeklerini gezdirmek için sokakların en boş olduğu saatleri beklerken, Kıbrıs'ta yaşayan Vakis Demetriou ise müthiş bir fikir geliştirdi.