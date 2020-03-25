Karantina günlerinde köpeğini drone ile gezdiriyor
Yaratıcı fikirli insanlar her durumla sakince baş edebilme yetisine sahip oldukları su götürmez bir gerçek.
Kıbrıs’ta yaşayan Vakis Demetriou da bunlardan biri. Köpeğinin günlük ihtiyaçlarını ilginç bir şekilde gidermeyi deneyen Demetriou, bu konuda oldukça başarılı olmuş.
Köpeğini gezdirmek için dronedan yardım alan Demetriou, uzaktan kumandayla köpeğin gittiği yerleri kontrol edebiliyor. Demetriou, köpeğinin mutlu anlarını Facebook hesabından paylaştı ve kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Vakis Demetriou videonun altına, “Güvende kalmak için evde kalın ve köpeğinizin mutluluğunu unutmayın” notunu düştü.