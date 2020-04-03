Karantinada iyi hissetmenin 8 püf noktası

Corona salgını nedeniyle neredeyse tüm dünya karantinada. Bu süreçte akıl ve ruh sağlığını korumak için neler yapmak gerekiyor? Dr. Ranjan Kapoor sıraladı...

Dr. Ranjan Kapoor’a göre karantina sürecinde atılması gereken en önemli adım bir rutin oluşturmak. Kendiniz ve başkaları için yapabileceğiniz iyi şeyler de bu süreci doğru atlatmaya yardımcı olacak.

İşte Dr. Kapoor’a göre vücudumuzu ve akıl sağlığımızı korumanın yolları…

Bir rutin oluşturun: Pijamalarınızı çıkarın, duş alın ve sonrasında normal rutininizi korurken aynı zamanda yaratıcı olmanızı sağlayacak şeylerin bir listesini yapın.

Gününüzü bölümlere ayırın: Gününüzü bölümlere ayırmanızı sağlayacak görevler edinin ve mümkünse farklı aktiviteler için bulunduğunuz ortamı değiştirin.

Vücudunuza iyi bakın: Sağlıklı gıdalar tüketin, bolca uyuyun ve her gün egzersiz yapın. Kapalı salonda yapılan vücut geliştirme çalışmaları, esneme ve meditasyon, günlük egzersizinizin bir parçası olabilir.

Başkalarına yardım edin: Eğer kendiniz katı bir karantina altında değilseniz, evinden çıkamayan kimseler için alışveriş yapmanın veya onlara halledilmesi gereken diğer işleriyle ilgili yardım etmenin yollarını arayabilirsiniz.

Dünyayla iletişimde kalın: Arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için görüntülü konuşma, mesajlaşma ve video konferans gibi araçları kullanarak teknolojinin hakkını verin. Size anlamlı gelen ve zevk veren şeylerle ilgilenin. İnsanlar için bir şeyler yapmayı unutmayın, bu, depresyonun bir numaralı panzehiridir.

Sıkıntıyla savaşın: İzlemek istediğiniz dizileri izleyebilir, okumak istediğiniz kitapları okuyabilir ve ertelediğiniz projeleri hayata geçirerek zihinsel anlamda aktif kalabilirsiniz.

Aşırı yorulmamaya özen gösterin: Aşırı yorulmamak için iş konusunda kendinize kesin limitler koyun ve rahatlamak için zaman yaratın.

Pozitif şeylere odaklanın: İyi haberlere odaklanın ve yorulmaksızın sorunu çözmek için çalışan insanları takdir edin.

MASAJ TERAPİSİ DENEYİN

Evde mineralli tuzlarla banyo yapmak detoks etkisi yaratacak ve rahatlamanızı sağlayacaktır.

Rahatlatıcı yağları kullanarak ellerinize ve ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

Yatmadan önce deniz tuzlarıyla 30 dakikalık rahatlatıcı bir banyo yapabilirsiniz.

HANGİ YAĞLARI TERCİH ETMELİ?

Lavanta, ylang ylang ve limon yağları vücudumuzu ve zihnimizi rahatlatmak için evde kullanabileceğiz yağlar arasında yer alıyor.

Mandarin, okaliptüs, biberiye, limon otu ve nane yağları da evde kullanıma uygun ferahlatıcı yağlardır.