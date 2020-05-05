Karantinadaki gurbetçilere mehteran sürprizi

Hollanda’dan getirilen ve Denizli’deki yurtlara yerleştirilen gurbetçilere mehteran takımı sürpriz yaptı. Mini konsere kaldıkları yurtların pencerelerine çıkan gurbetçiler Türk Bayrağı sallayarak karşılık verdi.

Hollanda'dan getirilen ve Denizli'de Bağbaşı mahallesindeki yurtlara yerleştirilerek karantinaya alınan 349 gurbetçiye mehteran takımı sürpriz yaptı. Büyükşehir belediyesi mehteran takımı yurt önüne gelerek karantinadaki gurbetçilere mini bir konser verdi.

Yağmur altındaki konsere yurtlarda kalan vatandaşlar balkon ve pencerelerden eşlik etti. Türk Bayrakları sallayan gurbetçiler mehteran takımının şarkılarına eşlik etti. Yurt bahçesindeki konser yarım saat sürdü. Belediyenin halk oyunları ekibi de zeybek oynayarak gösteriye renk kattı.

YARIN KARANTİNA BİTİYOR

Mehteren takımı mehter marşı, fetih marşı Estergon Kalesi gibi marşları söyledi ve konserini ‘Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile sonlandırdı. 13 gündür yurtta kalan gurrbetçiler yarından itibaren tahpliye edilmeye başlanacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Gözetim altında tutulan çok kıymetli misafirlerimiz için özel bir program hazırladık. Mehteran ve halk oyunları topluluğumuzla misafirlerimiz farklı bir gün yaşadılar. İnşallah vatandaşlarımızı en kısa sürede sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlarız” dedi.