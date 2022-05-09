Karasu Nehri’nde ‘atlı banana’

Erzurum'da adrenalin tutkunları, karların erimesiyle debisi yükselen Karasu Nehri'nde atların arkasına bağladıkları şambrellerle heyecan yaşadı. Atlı spor kulübü üyesi Adem Ugan, yaptıkları etkinliği yazın vazgeçilmez eğlencesi bananaya benzeterek, "Sürat teknesi yerine atı, banana yerine de otomobilin iç lastiğini şambrel kullandık" dedi.

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Osmanlı Atlı Spor Kulübü üyeleri, Erzurum’unYakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi’nden geçen Karasu Nehri’nde atlı eğlence düzenledi.

“HEYECAN VERİCİ BİR SPOR”

Erzurum’da karla kaplı ovada veya dağlarda atlı safarinin yanı sıra dört nala sürdükleri atlara bağladıkları iplerle snowboard ve kayak yaptıklarını belirten Adem Ugan, “Dağlarda eriyen karlar ve son bir haftadır bölgede etkili olan sağanaklar nedeniyle Karasu Nehri coşmuş durumda. Sahillerde tatilcilerin yaşadığı banana keyfini biz de kulübümüzün hemen yanından geçen Karasu Nehri’nde denedik. Bunun için sürat teknesi yerine at, banana yerine de otomobil iç lastiği olan şambreli modern hale getirerek kullandık. Şambrele oturanları atlarımızla çekerek götürdük. Suyun güçlü akıntısı nedeniyle biraz zorlandık ama muhteşem bir keyifti” dedi.

Ali Uçar ise, “Erzurum’da havalar hâlâ soğuk. Bu nedenle atlı bananayı şortla değil kıyafetlerimizle yaptık. Suyun hızı biraz durduğunda daha zevkli olacağına inanıyorum” ifadesini kullandı. (DHA)