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Karaya vuran dev balina için büyük operasyon

Çin'de karaya vuran balina büyük bir operasyon ile kurtarıldı.

Sozcu.com.tr
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Karaya vuran dev balina için büyük operasyon

Kurtarma görevlileri, Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentine bağlı Xiangshan ilçesinde karaya vuran balinanın tekrar denize dönmesine yardım etti.

Sahilde kumlara saplanan balinayı hayatta tutabilmek için büyük çaba gösteren onlarca görevli, balinanın çevresindeki kumları temizlerken zamana karşı yarıştı.

Kurtarılan balina kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Başarılı bir operasyon sonucu denize ulaştırılan balina, açık denize doğru yol alarak gözden kayboldu.
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