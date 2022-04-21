Karaya vuran dev balina için büyük operasyon
Çin'de karaya vuran balina büyük bir operasyon ile kurtarıldı.
Kurtarma görevlileri, Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentine bağlı Xiangshan ilçesinde karaya vuran balinanın tekrar denize dönmesine yardım etti.
Sahilde kumlara saplanan balinayı hayatta tutabilmek için büyük çaba gösteren onlarca görevli, balinanın çevresindeki kumları temizlerken zamana karşı yarıştı.
Başarılı bir operasyon sonucu denize ulaştırılan balina, açık denize doğru yol alarak gözden kayboldu.