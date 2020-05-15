Kärcher’den İstanbul’daki hastanelere corona virüsü ile mücadelesine destek

Alman temizlik markası Kärcher, corona virüsü salgını nedeniyle önemi daha da artan hijyen ve temizlik ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak hedefiyle İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi (ÇAPA), Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 13 adet buharlı temizlik makinesi bağışladı.

‘HASTANELERE 13 ADET BUHARLI TEMİZLEME MAKİNESİ BAĞIŞLADIK’

Konuya ilişkin bilgi veren Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, “Hijyen sadece içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde değil her zaman büyük önem taşıyor. Özellikle de hastaneler için… Araştırmalar, corona virüsünün 56 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda inaktif hale geldiğini gösteriyor. Yaklaşık 100 derece buhar gücü ise zarflı virüs ve bakterileri yok etmeye yardımcı oluyor. Biz de bu çerçevede İstanbul'da en çok hastanın tedavi gördüğü hastaneler arasında yer alan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 5 adet, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne 5 adet ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 3 adet olmak üzere toplamda 13 buharlı temizleme makinesi bağışladık. Bağışımızın hastaneleri ve hastalara faydalı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

