Karda düşmeden yürümenin 10 püf noktası

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sozcu.com.tr

Düşmeye bağlı kırık vakalarının ve yaralanmaların arttığı bugünlerde, özellikle yaşlılar ve çocuklar, kesinlikle dışarı çıkmamalı. Dışarı çıkmak zorunda olanlarsa bazı kurallara uyarak ciddi yaralanmaların önüne geçebilirler.

Nefes Doğa Sporları'ndan Mustafa Atay, düşmeden yürümenin, düşme durumunda ise doğru düşerek kırıkları önlemenin yöntemlerini anlattı ve hayat kurtaran bilgiler verdi.

1. En önemli ve ilk kural, yürürken asla elleriniz cebinizde olmamalı

2. Yürürken küçük küçük adımlar atmalısınız

3. Penguen gibi, sağ ayak sağ dışa, sol ayak sol dışa bakacak şekilde ve yavaşça yürümelisiniz

4. Kaygan olduğundan süphelendiğiniz yerlerde önce ayağınızın ucuyla zemini kontrol etmelisiniz

5. Eğer ayakkabınızın tabanı kösele ise; basarken önce ayağınızın ön tarafıyla kontrol edin sonra topuğunuzu koyun

6. Yokuş inerken yan yan yürümelisiniz ve yapabiliyorsanız ayağınızın yan kısmı ile kar üstünde kesik yaparak basamak oluşturmalısınız.

7. Çok basılan yerlerden yürümemeye özen gösterin

8. Mermer, fayans gibi çok kaygan zeminlerde yürümek zorundaysanız, iki elinizi de yana açarak ve çok küçük adımlarla, ayağımızın ön kısmıyla zemini iyice kontrol ederek adım atmalısınız

9. Kontrolsüz kaymaya başladığınız an, düşmemek için değil doğru düşmek için çaba gösterin. Elinizi yere koymadan yan tarafınıza doğru düşmeye çalışın ve düşer düşmez vücut ağırlığını yaymak için, düşme yerini sırta ve omuza doğru kaydırıp yuvarlanarak düşmeye çalışın. Refleks olarak ilk önce elinizi yere koymanız yüksek ihtimaldir ancak bu durumda bileğinizi kırabilirsiniz.

10. Hafif kayma anında bulunduğunuz yere çökerek kaymayı durdurmaya çalışın eğer durduramıyorsanız 9.cu maddeye göre hareket edin ve yana doğru kendinizi yavaşça atın