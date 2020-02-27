Kardak açıklarında motoru bozulan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi yakınlarından bindikleri 7 metrelik lastik bot ile sabah saatlerinde Yunanistan'ın Kilimli adasına geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu botun motoru saat 07.00 sıralarında bozuldu.
Ege Denizi'nde şiddetli lodosun etkisi ile sürüklenen ve su almaya başlayan bot batma tehlikesi geçirdi. Göçmenler sahil güvenlikten yardım istedi. Çatal Ada önlerindeki sahil güvenlik botu hemen yardıma gitti.
Aralarında 20 Suriye, 9 Afrika, 7 Nijerya, 6 Somali ve 6 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen kurtarılarak Turgutreis limanına getirildi. 25 erkek, 11 kadın, 12 çocuğun ifadelerinin alınmasından sonra Muğla Göç İdaresi'ne sevk edilecekleri belirtildi.