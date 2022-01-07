Dondurucu soğukta soyundu, kardan adamla güreşti

Sivas'ta bir vatandaş dondurucu soğuğa rağmen soyunup kardan adamla güreşerek karın tadını çıkardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas’ta geçen günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürümüş birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden kimileri de karın keyfini çıkardı.

Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde yaşayan Recep Ekici karı eğlenceye çevirdi. Ekici dondurucu soğukta önce donan nehrin üzerinde kayarak eğlendi sonra önceden yaptığı kardan adamla güreş tuttu.

Karın üzerinde kıyafetlerini çıkaran Ekici daha sonra kardan adamın üzerine atlayarak yıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kardan adamla güreş tutan Recep Ekici, “Hep burada yaşadım. 66 yaşındayım. Geçen gün kardan adam yaptım. Dayanamadım ben de güreş tuttum. Anca kardan adamla güreş tutabiliyorum” dedi. (İHA)