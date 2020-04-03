Kardan corona virüsü yaptılar

Çıldır ilçesinin 320 nüfuslu Yukarı Cambaz köyünde yaşayan çocukluk arkadaşları Bülent Koçak ve Volkan Çolak, yağan karı fırsat bilip kardan corona virüsü yaptı.
Arkadaşların 1 metre 60 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde, 20 dakikada yaptıkları kardan corona virüsü, güneş çıktıktan 2 saat sonra eridi. İkili cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
İnşaat işçisi Bülent Çolak, “Corona virüsü nedeniyle köyümdeki evime geldim. Salgın bitene kadar köyümden çıkmayı düşünmüyorum. Lapa lapa kar yağıyordu. Bir süre önce kardan adam yapmıştık. Bu sefer de corona virüsü yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Fakat 2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız corona virüsü de tez zamanda yok olup, gider.” DHA