Kardan koltuk takımı yapıp üzerinde çay içtiler

Muş'ta bir mobilyacı esnafı çalışanlarıyla kardan koltuk takımı yaptı. Koltuk takımını görenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Muş’ta bir süredir etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken bu durumu eğlenceye çevirenler de oldu.

Muş’ta mobilyacı olan Şahin Mete, kardan koltuk takımı yaptı. Üzerine yastık, önüne de sehpa koydu.



Mete, kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı şehir merkezinde, çalışanlarıyla saatlerce uğraştı.

Bazı kişiler, kardan koltuk takımına oturarak, çay keyfi yaparken bazıları da fotoğraf çektirdi.

Kardan koltukta çay içen Eyüp Bulut, “Esnaf, kardan koltuk takımı yaptı. Yoldan geçerken gördüm ve dikkatimi çekti. Görünce çok mutlu oldum ve gelip üzerinde oturup çay içerek, hatıra fotoğrafı çektirdim” diye konuştu. (DHA)



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