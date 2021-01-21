Kardan yaptıkları ‘Eskimo evi’nde kahve keyfi

Tavşanlıda yaşayan kuzenler Halid Aral ve Enes Aral, kar yağışının ardından Durak Mahallesi Ufuk Caddesinde, topladıkları kar ile Eskimo evi yaptı. Kovalara doldurdukları karları duvar haline getirerek, yaklaşık 4 saatte oluşturdukları Eskimo (iglo) evinde kahve içerek keyif yapan kuzenlerin kardan evi, görenleri şaşırttı. Kuzenlerden Enes Aral, herkesin kardan adam yaptığını, kendilerinin de farklı bir uğraş olması için kardan ev yaptıklarını söyledi.

4 KİŞİ RAHATLIKLA SIĞAR

Yaklaşık 4 saat uğraşarak tamamladıkları kardan evde kahve içerek, keyif yaptıklarını anlatan Aral, “İglo evler bildiğiniz gibi Eskimoların yaptığı, genellikle balık tutmaya gittiklerinde kullandıkları evler. Kovalara koyduğumuz karları adeta pres yaparak tuğla haline getirip, sıraya dizdik ve duvar haline getirdik. İçine yine kardan sıva yaptık. Soğuk hava da buzlanmasına sebep oldu, daha sağlam oldu. Hatta üstüne çıkıp zıplasak bile şu an bir şey olmayabilir. Yaklaşık 4 saat sürdü, ortaya da böyle bir şey çıktı. Bunun içine 4 kişi rahatlıkla sığabilir masa olmaksızın. Masayı da koyduğumuzda 2-3 kişi içerisinde durabilir. Hatta yaptıktan sonra içinde kahvemizi de içtik” dedi.

Enes Aral, Eskimo evin içerisinin dışarıdan daha sıcak olduğunu da kaydetti. (DHA)