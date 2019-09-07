Kardeş kıskançlığını çözmek için ne yapılması gerekir? Kardeş kıskançlığı nasıl önlenir?

Kardeş kıskançlığını çözmek için ne yapılması gerekir? Kardeş kıskançlığı nasıl önlenir?

İkinci bir bebeğe sahip olma kararı aldığınızda kendinizden çok çocuğunuzun görüşlerini merak edersiniz çünkü bu sizin için büyük önem taşır. Evde ilgi odağı olan çocuk bu durumu biraz yadırgayabilir. Yeni bir kardeşi hayatına sokacak olması en zor durumlardan biri olabilir. Aralarında kıskançlık olması da kaçınılmaz bir durumdur.

Yeni bir kardeş geldiğinde bebeğin bir takım ihtiyaçlarından dolayı çocuğunuz kendini bir kenara atılmış gibi hisseder. Ailesinin ilgisiz olduğunu hatta onu artık sevmediğini bile düşünebilir. Çocuğunuz için en değerli şey sizsinizdir ve bu dönem çocuğunuz sizi kaybetmekten korkar. Peki kardeş kıskançlığını önlemek için neler yapılabilir?

KARDEŞ KISKANÇLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

-Doğumdan önce başlaması gereken bu süreçte sakin ve olumlu davranışlarınızla çocuğunuzu negatif etkilemekten kaçınmalıyız.

-Hayatınızda yapacağınız bir takım değişiklikler çocuğunuzda gergin bir hal yaratabilir. Çocuk odasının değişimi, hastane ve ev arasında koşuşturmaca, eve gelecek olan misafirler gibi…

-Doğumdan sonra annenin kendisini biraz daha toparladıktan sonra çocuğuyla görüşmesi çok daha iyi olacaktır.

-Doğumdan sonra kardeşinin bir hediyesini ona vermek çocuğunuzun kardeşine olan bakış açısını değiştirebilir ve çocuğunuzu sakinleştirebilir.

-Doğumdan sonra eve geldiğinizde kendiniz ve çevreniz yeni doğan bebeği övgüyle karşılamamalı.

-Çocuğunuzu olan sevginin hiçbir zaman bitmeyeceğini ona gösterin. Onunla konuşun mümkün olduğu kadar ona zaman ayırın.

-Çocuğunuza sen abi oldun abla oldun demeyin özelikle 3-4 yaş arası çocuklar henüz bu konularda daha hassas davranmalı onu küçücükken büyütmeyin.