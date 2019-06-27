İkinci bir bebeğe sahip olma kararı aldığınızda kendinizden çok çocuğunuzun görüşlerini merak edersiniz çünkü bu sizin için büyük önem taşır. Evde ilgi odağı olan çocuk bu durumu biraz yadırgayabilir. Yeni bir kardeşi hayatına sokacak olması en zor durumlardan biri olabilir. Aralarında kıskançlık olması da kaçınılmaz bir durumdur. Peki kardeş kıskançlığını önlemek için neler yapılabilir?

Kardeş kıskançlığı ne yazık ki birden fazla çocuk sahibi olan tüm anne babaların sorunudur. Anneler hamilelik sürecinde hem karnındaki bebekleri hem de yanındaki çocukları için endişe duyabilirler. Bu doğuma belki de doğumdan sonraki lohusa sürecinde bile devam eder. Sanki diğer çocuğunuzu aldatıyormuş gibi duygulara kapılabilirsiniz. Bilinmeli ki tek çocuk sahibi olmak da çocuğunuzun kardeş kıskançlığını önlemeyecektir. Ailenin tutumu çocuğun yeni bir kardeşe alışma sürecinde çok önemlidir. Siz sakin davranırsanız bu duruma çocuğunuzda aynısını yapacaktır. Yeni bir kardeş geldiğinde bebeğin bir takım ihtiyaçlarından dolayı cocuğunuz kendini bir kenara atılmış gibi hisseder. Ailesinin ilgisiz olduğunu hatta onu artık sevmediğini bile düşünebilir. Çocuğunuz için en değerli şey sizsinizdir ve bu dönem çocuğunuz sizi kaybetmekten korkar. Hayal kırıklıkları gibi duygulara kapılabilir. Kendinizi bu dönemde çaresiz hissetmeyin. Gösterdiğiniz tutum karşısında herşeyin yoluna girebileceğni unutmamalısınız.

KARDEŞ KISKANÇLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

-Doğumdan önce başlaması gereken bu süreçte sakin ve olumlu davranışlarınızla çocuğunuzu negatif etkilemekten kaçınmalıyız.

-Hayatınızda yapacağınız bir takım değişiklikler çocuğunuzda gergin bir hal yaratabilir. Çocuk odasının değişimi, hastane ve ev arasında koşuşturmaca, eve gelecek olan misafirler gibi…

-Doğumdan sonra annenin kendisini biraz daha toparladıktan sonra çocuğuyla görüşmesi çok daha iyi olacaktır.

-Doğumdan sonra kardeşinin bir hediyesini ona vermek çocuğunuzun kardeşine olan bakış açısını değiştirebilir ve çocuğunuzu sakinleştirebilir.

-Doğumdan sonra eve geldiğinizde kendiniz ve çevreniz yeni doğan bebeği övgüyle karşılamamalı.

-Çocuğunuzu olan sevginin hiçbir zaman bitmeyeceğini ona gösterin. Onunla konuşun mümkün olduğu kadar ona zaman ayırın.

-Çocuğunuza sen abi oldun abla oldun demeyin özelikle 3-4 yaş arası çocuklar henüz bu konularda daha hassas davranmalı onu küçücükken büyütmeyin.