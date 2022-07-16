Karga yavrusu ile dostluğu görenleri şaşırtıyor

İstanbul Esenler'de otopark işletmecisi Mustafa Yıldırım hayatını kurtardığı karga yavrusu Abdi ile dost oldu. Yıldırım, Abdi ile kahveye gidiyor, arabayı birlikte yıkıyor.

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Esenler'de geçen hafta otopark işletmecisi Mustafa Yıldırım kedinin ağzındayken hayatını kurtardığı ve Abdi ismini verdiği karga ile dostluğu başladı.

Yavru karga Abdi’nin yaralarını saran Mustafa Yıldırım, iyileştikten sonra kargayı doğasına bırakmak istedi. Karga ise uçtuktan sonra gitmek istemeyip işletmeci Yıldırım’ın omzuna yeniden kondu.

Otoparkta araba yıkarken, çay ocağına giderken sahibin yanından ayrılmayan Abdi ile Mustafa Yıldırım’ın dostluğu her geçen gün artmaya başladı.

“BİZDEN BİRİ OLDU”

Mustafa Yıldırım, “Abdi bizden biri oldu. Omuzumda çay ocağına gidiyoruz, masadan şeker kaşık alıyor. İki gün önce bir kedinin yaklaştığını gördüm kendime Abdi ondan ürküp gözden kayboldu onu aramaya gittim bir baktım gökyüzünden omuzuma kondu gak diyerek tamam dedim bu iş bitmiştir. Bundan sonra Abdi'yi sahiplendik” dedi. (İHA)