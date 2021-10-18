Karikatürist Yalçın Turgut Balaban son yolculuğuna uğurlandı

Beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden karikatürist Yalçın Turgut Balaban, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Karikatürist ve yazar Yalçın Turgut Balaban, beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün 70 yaşında hayatını kaybetti. Balaban’ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii’ne getirildi.

Cenazeye, Balaban’ın ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Turgut Balaban’ın cenazesi Kandilli Mezarlığı’na defnedildi.

Yalçın Turgut Balaban’ın oğlu Emre Balaban, “Yaklaşık 5-6 aydır bir rahatsızlıkla uğraşıyorduk. Ağırlaşmıştı son bir haftadır. Yoğun bakımdayken haberi aldık. Bugün cenazesini Kandilli Mezarlığı’na defnedeceğiz. İnşallah cümlemizin hepsinin mekanları cennet olsun. Buraya gelen herkesten de Allah razı olsun” dedi. DHA