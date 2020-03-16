Karınca istilası iddiası panik yarattı! Çekirgeden sonra gündem karınca…

Dünyada 2020 yılı felaketlerin bir arada görüldüğü bir kabus gibi algılanmaya başlandı ve her türlü gelişme korkutucu haberlere dönüşüyor. Geçtiğimiz hafta söz konusu olan çekirge istilasının ardından sosyal medyada, karınca istilası başlığıyla paylaşılan bir video yankı uyandırdı...

Karınca istilası görüntüleri içeren Umman'dan gelen video sosyal medyada hızla yayılırken, karınca istilasının ne anlama geldiği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde çekirge istilası Afrika'dan kuzeye doğru boy göstermiş ve sınırımıza kadar dayanmıştı ancak uzmanlar çekirgelerin Türkiye’ye gelmeyeceği konusunda açıklamalar yapmıştı.

KARINCA İSTİLASI GERÇEK Mİ?

Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman’da karınca istilası olduğuna dair bir video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Karınca istilasının gerçek olup olmadığı bilinmiyor ancak doğa düzeni içerisinde gerçekleşmiş bir durum olduğu tahmin ediliyor.





GEÇEN HAFTA GÜNDEM YARATAN ÇEKİRGELER ÜLKEMİZE GELİR Mi?

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, çekirgelerin zaman zaman farklı ülkelerde yoğun popülasyonla kendini gösterdiğini, son çekirge istilasının ise Afrika'nın doğu kesimleri, Arabistan, Pakistan, İran, Irak'ın kuzey tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti.

“Çöl çekirgeleri Türkiye´ye gelir mi?” sorusuna cevap veren, Sevgili şöyle devan etti:

* Zaman zaman tarihte gelmişler, fakat oradaki türler açısından çok büyük tehlike olduğunu düşünmüyorum. Çöl çekirgesinden farklı olarak bizim ülkemizde yaşayan bazı çekirge türleri var.

* Bunlar bizim ülkemizde zaman zaman çok aşırı ürediklerinde lokalde olsa bazı zararlar veriyor. Geçen ve önceki sene Şanlıurfa'nın değişik bölgelerinde bazı çekirge türleri lokal alanlarda ciddi zararlara neden oldu. Çöl çekirgesi Türkiye´ye gelir mi? Türkiye´ye gelebileceklerini düşünmüyorum.

* Daha çok üreme, dolanım alanları Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Arabistan´ın güney kesimlerinde daha çok hareket halindeler ve üreme alanları o bölgeler. Ama rüzgar ve başka etkenler, küresel ısınma, iklim değişimleri nedeniyle Türkiye´yi etkilerse, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi yerleri etkileyebilir.