Karısı ve 2 yaşındaki kızını kobra yılanıyla öldürdü

Hindistan'da bir adam, eşi ve kızını tüyler ürperten bir yöntemle öldürdü.

Sozcu.com.tr

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Hindistan, bir adamın ailesini katlettiği korkunç cinayeti konuşuyor.

Odişa eyaletinde yaşayan Ganeş isimli adam, karısı ve 2 yaşındaki kızını yatak odalarına soktuğu kobra yılanıyla öldürdü.

Kadının babası, korkunç cinayetle ilgili polise ihbarda bulundu. Anne kızın yılan sokması sonucu hayatını kaybettiği anlaşılırken 25 yaşındaki adamı gözaltına alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hint basını, polise göre adamın evliliğinde anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmek istediğini aktardı. Bir emniyet yetkilisi, 3 yıldır evli olan çiftin sorunlar yaşadığını, kadının gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak çiftin üç aydır yeniden birlikte yaşamaya başladığını söyledi.

Adamın cinayet öncesinde telefonunda zehirli yılanlarla ilgili araştırma yaptığı da ortaya çıktı.