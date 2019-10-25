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Karısına tecavüz eden adamın cinsel organını kesti
Karısına tecavüz eden adamın cinsel organını kesti
Ukrayna'da bir adam, karısına tecavüz eden bir saldırganın cinsel organını kesti.
Sozcu.com.tr
Yaşam 25 Ekim 2019 - 15:18

Olay, Ukrayna’nın doğusundaki Harkiv kentine bağlı Şevçenkova köyünde yaşandı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; 27 yaşındaki genç adam ve karısı bir restoranda arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Gece saat 01.00 sularında haberde adı anılmayan kadın gruptan ayrıldı, yaklaşık 10 dakika sonra da eşi çıktı.

Kadın yaşadıkları daireye varmak üzereyken, 25 yaşında olduğu ifade edilen Dmitri İvçenko adlı bir tecavüzcünün saldırısına uğradı.

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Kadının eşi de evlerine gelmek üzereyken, çalılıklardan gelen gürültüleri duydu. İddiasına göre İvçenko karısına tecavüz ediyordu.

Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen öfkeli koca, tecavüzcüye saldırarak, bıçakla cinsel organını kesti.

Yöre sakinleri tecavüzcünün çığlıklarına uyanıp hemen olay yerine koştu.

Çevredekiler kanaması olan saldırgan için ambulans çağırırken, genç kadının annesi İvçenko’yu hemen polise ihbar etti.

Güvenlik güçleri olaya ilişkin soruşturma başlatırken, İvçenko’nun polis gözetiminde hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Savcı Tetiana Vasileva, “Tecavüzcü bir hafta önce kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyledi. Olay günü de bir litre votka içmiş. Daha fazla konuşmayı kabul etmedi” ifadelerini kullandı.

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