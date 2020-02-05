Karl Lagerfeld’in kedisi Choupette mirasın tadını çıkarıyor

Chanel'in yaratıcı direktörü Karl Lagerfeld, milyonlarca sterlinlik servetini kedisi Choupette'e bırakmıştı. Bir anda dünyanın en zengin kedisine dönüşen Choupette şu an Paris'te iki bakıcı ve korumayla yaşıyor.

Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, geçen yıl Paris’te 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümünden önce kedisine aşık olduğunu, hatta onunla evlenmek istediğini pek çok kez belirten Lagerfeld, 150 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını Choupette’e bırakmıştı.

Lagerfeld, yemeklerini de kedisi Choupette ile birlikte yiyordu. Choupette, Opel gibi birçok büyük markanın reklamında oynamış, hatta Chanel, kedinin gözlerinden ilham alarak ona ithafen “Choupette in Love” adlı bir koleksiyon da çıkarmış.

Lagerfeld’in ölümünden sonra Birman cinsi Choupette’in akıbeti merak konusu olmuştu. İngiliz Daily Mail gazetesi de Choupette’in izini sonunda buldu.

Moda kampanyalarının bile yüzü olan Choupette, şu sıralar Fransa’nın başkenti Paris’te yaşıyor.

İki bakıcı ve bir korumayla yaşayan kedinin Instagram hesabında şu an 275 bin takipçisi var.

Karl Lagerfeld’in özel jetiyle, kendisine ait iPad’i, Louis Vuitton ile Goyard’ın özel tasarım kıyafetleriyle ve elmas kolyeleriyle seyahat eden Choupette’in şimdiki hayatı, tam da Karl Lagerfeld’in istediği gibi devam ediyor.