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Karlı dağ manzarasında denize girdiler
Karlı dağ manzarasında denize girdiler
Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından 2 gündür bahardan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Antalya, Toros Dağları eşliğinde denize girenlerin yanı sıra güneşlenenlerle dolup taştı. 
Yaşam 9 Ocak 2020 - 14:57

Antalya’da kent sakinleri ve tatilciler, yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 18 derece kaydedilirken, Konyaaltı Sahili’ne gelenler  Toroslar Dağları manzarası eşliğinde denize girdi. Antalya’da oturan Maral Erdal, sahile bisikletiyle geldiğini, ardından denize girerek zaman geçirdiğini anlatırken, Antalya’da yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

FOTO:İHA

Eşi ile 5 gün sürecek tatil için Azerbaycan’dan gelen Süleymanof Rami de Ocak ayında denize girmenin ayrıcalık olduğunu belirterek “Havanın böyle olduğunu bilseydim, 5 günlüğüne değil 15 günlüğüne gelirdim. Çok güzel. Bir daha ki gelişimi daha uzun zamanlı programlayacağım” diye konuştu.(DHA)

Son güncelleme: 15:59 - 09.01.2020
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