Karlı dağ manzarasında denize girdiler

Antalya’da kent sakinleri ve tatilciler, yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 18 derece kaydedilirken, Konyaaltı Sahili’ne gelenler Toroslar Dağları manzarası eşliğinde denize girdi. Antalya’da oturan Maral Erdal, sahile bisikletiyle geldiğini, ardından denize girerek zaman geçirdiğini anlatırken, Antalya’da yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Eşi ile 5 gün sürecek tatil için Azerbaycan’dan gelen Süleymanof Rami de Ocak ayında denize girmenin ayrıcalık olduğunu belirterek “Havanın böyle olduğunu bilseydim, 5 günlüğüne değil 15 günlüğüne gelirdim. Çok güzel. Bir daha ki gelişimi daha uzun zamanlı programlayacağım” diye konuştu.(DHA)