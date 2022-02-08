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Karlı dağlarda gezinen yaban keçileri kamerada

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ile dağlık alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban keçileri için doğaya yem bıraktı. Yaban keçilerinin bırakılan yemleri yediği anlar drone ile görüntülendi.

Yayınlanma: 15:17 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
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Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluğbaba bölgesinde kar yağışı ile  yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakmak için seferber oldu.

Keçilere yem bırakabilmek için iş makinalarıyla yolları açan ekipler, sırtlarında kilometrelerce taşıdıkları yemleri doğaya bıraktı.

Bölgedeki 7 avlağa kuru ot, yonca, besi yemi ve kırık buğday bırakan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Sürüler halinde gezinerek yiyecek arayan yaban keçilerinin bırakılan yemleri yediği anlar kameraya yansıdı. (İHA)

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