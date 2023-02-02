Karlı yolları hedik ile aşıyorlar

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yöre halkı, kar nedeniyle kapanan yolları hedik (kar ayakkabısı) yardımıyla aşıyor.

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Sarp dağların arasında kurulu Ovacık’ta aralıklarla etkili olan kar günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı ilçede, köylerde hayvancılıkla uğraşan besicilerin de mesaisi arttı.

Günün büyük bölümünde hayvanlarıyla ilgilenen yöre halkı, iş makinelerinin giremediği bazı karlı yolları ise karda batmayan özelliği ve ilginç tasarımıyla dikkati çeken hedik (kar ayakkabısı) ile aşıyor.

Yörede hediği yaygın kullanan besiciler, bu sayede samanlık ve ahırlarına daha kolay ulaşabiliyor.

“İŞ MAKİNELERİ YOLLARI AÇMAKTA ZORLANIYOR”

Konaklar köyünde yaşayan Ali Haydar Eren, “Bu sene kar yağışı biraz gecikti ama sonunda yağdı. Şu an çok mutluyuz. Kar burada yağdığı zaman ulaşım sıkıntılı oluyor. İş makineleri yolları açmakta zorlanıyor” dedi.

Eren, hedik kullanarak karlı yolları aştıklarını ifade ederek, “Bununla, ulaşılamayan yerlere karı çiğneyerek kolay şekilde ulaşıyoruz. Yollarımızı hep bununla açıyoruz. Çok avantajlı ve kullanışlı bir alet, kışın sürekli bunu kullanıyoruz. Hediği gürgen ve huş ağacından yapıyoruz” diye konuştu. (AA)