Karlıova’da vatandaşlar: Bu yıl kış bitmek bilmedi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, sabah saatlerine kadar sürdü. 3,5 aydır ilçede yağan kar yer yer iki metreyi aşarken, ilçe sakinleri de yağışın bu sene çok fazla olduğunu dile getirdi.

“MART AYI DERT AYI”

İlk defa mart ayında bu kadar kar yağışı gördüğünü belirten vatandaşlardan Metin Kanat, “Bu yıl kış bitmek bilmedi. 44 yaşındayım mart ayında hiçbir zaman bu kadar kar görmedim. Gerçekten bu sene çok zorluk çekiyoruz, özellikle çiftçilerimiz. ‘Mart ayı dert ayı’ diyorlar ya aynen o şekilde oldu” dedi.

Öte yandan ilçe genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi. (İHA)