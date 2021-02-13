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Karnabaharda Sevgililer Günü indirimi: O da çiçek, bu da çiçek

Denizli'nin Çameli ilçesinde manav İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

Güncellenme: 13:17, 13/02/2021
Haberler Yaşam
Karnabaharda Sevgililer Günü indirimi: O da çiçek, bu da çiçek

Çameli ilçesinde manav dükkanı olan İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için kampanya hazırladı. Karnabaharda indirim uygulayan Güngör, “O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü’ne özel karnabahar” yazılı pankart astı. Kampanyayı gören müşteriler hem güldü hem de karnabahar aldı.

(FOTO: DHA)

Manav İsa Güngör, “Sevgililer Günü’nde özellikle çiçek satışları ön planda oluyor. Çiçekçilerde satılanlar çiçek ise, karnabahar da bir çiçektir. Biz de böyle bir özel kampanya başlattık. 3 gündür devam eden kampanyamızda çok sayıda karnabahar sattık. Sevgiliniz varsa yenilebilir çiçek alın. Bir güle vereceğiniz parayla çok sayıda karnabahar alıp yiyebilirsiniz” dedi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:14,