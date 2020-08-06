Karnını görenler şaşkına dönüyor! Sebebini bir türlü bulamadılar!

Çin'in Guizhou bölgesinde yaşayan Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır nedeni henüz tespit edilemeyen bir şekilde karnı şişmeye başladı.

Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen derdine bir çözüm bulamadı.

DHA’nın aktardığı habere göre küçük bir köyde yaşayan kadının karnındaki kitle sebebiyle yaşamı olumsuz etkilenirken, çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM BEKLİYOR

Günlük yaşamında zorlandığını belirten kadın, uyumak ve çocuklarıyla ilgilenme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ekonomik durumu kötü olan kadın, sosyal medya yardımıyla bağış toplayıp, tedavi için bir uzmana görünmek istediğini ifade etti.