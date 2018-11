Karnınızdaki bebeğinizle mutlaka konuşun

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Londra'da, BBNLP (British Board Of NLP) ve GOE (The Guild Of Energists) adlı kurumlardan Yaşam Koçluğu, NLP ve EFT eğitimleri alan Sevil Tunç, bilinçaltı temelinin anne karnında atıldığını ileri sürüyor. Yaşam koçu Tunç, “Bilinçaltımız korku, ön yargı ve eğilimlerimizin oluşarak yönetildiği yerdir. En stratejik bilinçaltı gelişim dönemi hamileliktir. Çünkü bebeğe dünyayı ilk defa anne tanıtır” diyor.

ANNE, GÜVEN DUYGUSU AŞILAR

Bebek için anne karnının, bilinçsel, duygusal ve fiziksel olarak yoğunlaştırılmış süper bir gelişim merkezi olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle konuşuyor:

“Hamilelikte anne, bebeğin ve hamileliğin etkisiyle farklı duyguların yaşandığı bir döneme girer. Annenin hamilelik sürecinde yaşadığı en güçlü duygu, sahiplenme duygusudur. Bunun bebekteki karşılığı ise güven duygusudur. Bu dönemde bebeğin yaşadığı her şey anneden gelen güven duygusu temelinde gerçekleşir. Bu yüzdendir ki normal hayatta, güvenli yaşam alanı en öncelikli ihtiyacımızdır.”

Sevil Tunç

BEBEĞİN KARINDAKİ İLK TEKMELERİ

Anne karnında bebeğin bilinç ve sinir sistemi gelişimiyle birlikte, anne ile arasında duygusal etkileşimlerin de başlamış olduğunu anlatan Sevil Tunç, sürdürüyor konuşmasını:

“Bu dönemde annenin, karnındaki bebeği fiziksel olarak geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda bilinçsel ve duygusal olarak da geliştirmektedir. Bu dönemde anneyi dışarıdan gören göz, annenin pasifleştiği, çekingen olduğunu görür. Bu duygu durumunu aslında bebeğinizin karnınızı ilk tekmelemesidir. Sizi ve dış dünyayı hissediyor, sizin gözünüzden görüyor ve siz de onun bu ilk karşılaşmadaki duygu halini tüm benliğinizde hissediyorsunuz. Çoğu anne ve baba adayı, bu dönemi gereksiz duyulan endişelerle ve huzursuzluklarla geçirir. Bebeğin dış dünyayı tanıması ilerledikçe annenin duygu karmaşıklığı da azalacaktır.”

DUYGU DALGALANMALARI

“Dünyayı ilk tanıtan rehber, annedir. Bebek dünyayı ilk defa annenin penceresinden görür ve bu da annede duygu dalgalanmalarına sebep olur. Bu dönem bebeğinizle en çok konuşmanız gereken dönemdir. Her duygu dalgalanmasında ona yaşanan durumu tanıtın ve anlatın. Bu süreç bebeğin bilinçaltı şekillenme sürecidir. Anne, bebeğine ne kadar pozitif duygu ve güven aşılarsa bebeği doğumdan sonra ve hayatının belki de tamamında o kadar güçlü birey olabilecektir. Çünkü ilk temeller bu dönemde atılmaktadır ve bundan sonra gelecekler o temellerin üzerine eklenecektir.”