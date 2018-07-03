Karpuzlu’da düğünler asırlık gelenekle yapılıyor

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı köylerde düğünler halen asırlar öncesinin geleneklerine uygun olarak yapılıyor. Odun kırma ve bayrak asma törenleri ile başlayan düğünler bir hafta devam ediyor. Özellikle eğitimini tamamlayıp memur olan gençler düğünlerini geleneklere uygun olarak yapıyor.

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Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Ulukonak ve Tekeler Mahallesi'nde yaşayan ve her ikisi de öğretmen olan çift düğünlerini geleneklere uygun olarak yaptırdı. Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Ulukonak Mahallesi'nde yaşayan ve İstanbul'da öğretmenlik yapan Osman Balman, kendisi gibi öğretmen olan ve komşusu İkbal Barman ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin isteği üzerine düğün asırlar öncesine dayanan geleneklere uygun bir şekilde yapıldı.



ODUN KIRMA GELENEĞİ YENİDEN CANLANDIRILDI



Elektrikli ve tüplü ocakların kullanılmaya başlaması ile unutulmaya yüz tutan ‘odun kırma' geleneği öğretmen gençlerin düğününde yeniden hayat buldu. Tüm yemeklerin odun ateşinde yapıldığı dönemlerde olduğu gibi köyün ileri gelenleri düğün başlamadan önce merkepleri ile dağa gidip dağdan düğün yemeklerinin pişirileceği odunları toplayıp merkeplere sararak köye taşıdılar. Davul zurna eşliğinde karşılanan odun gelince damadın annesi tarafından kumaş hediye edilirken, odunların gelmesinin ardından köyde bayrak dikim töreni yapıldı.

ASIRLARDIR DEVAM EDİYOR



Karpuzlu ve çevresinde ‘Odun kırma' geleneği olarak bilinen bu uygulamanın elektik ve tüplü ocakların icadından sonra unutulmaya yüz tuttuğunu belirten köyün sakinlerinden 73 yaşındaki İsmail Uysal, “Bu gelenek asırlardır devam eden bir gelenek. Her düğün öncesi odun kırma ve bayrak dikme törenleri yapılır. Düğün yemeklerinin yapılacağı odunlar dağlardan düğün yerine taşındıktan sonra bayrak dikilir. Ardından da bir hafta boyunca düğün devam eder” diye konuştu.