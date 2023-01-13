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Kars Barajı’nın yüzeyi buz tuttu

Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Yayınlanma: 14:29 - 13 Ocak 2023 Güncellenme:
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Kars Barajı’nın yüzeyi buz tuttu

Kars’ta hafta boyunca aralıklarla etkili olan hafif kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle yapılan Kars Barajı’nın yüzeyi dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü şehirde, bazı akarsu ve göletler de buz tuttu.

Yüzeyi tamamen donan baraj, dronla görüntülendi. (AA)

Kars
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