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Hayvan sevgisini aşılamak ve barınaklara gidemeyen hayvanseverleri hayvanlarla buluşturmak için düzenlenen etkinlikte yavru kedi ve köpeklere ilgi hayli büyüktü. Hayvan severlerin aşırı ilgisi ile zaman zaman izdihama varan kalabalıkların oluştuğu etkinlikte minik hayvanlar veteriner kontrolünde tutuldu. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen “Hayvan sahiplenme etkinliğine” hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar, hayvanlarla keyifli dakikalar geçirdiler. Çocuklar, hayvanları kucaklamak için adeta yarıştılar.

Daha önce hiç kedi ve köpeğe dokunmamış engelli bir vatandaşımız kedi ve köpekleri severek büyük bir mutluluk yaşadı. Katılımcılar, hayvanları sevmekle kalmadılar. İsteyen herkes ücretsiz olarak barınaklardan getirilen kedileri ve köpekleri ömürlük sahiplendiler. Kâr amacı gütmeyen bir platform olan Veteriner Türkiye yetkililerinin kontrolünde katılımcılara, hayvanlar hakkında sürekli bilgilendirmeler yapıldı.

Yediden yetmişe hemen her yaştan insanı sahipsiz hayvanlarla buluşturan bu anlamlı etkinlik sonrası barınaktan gelen hayvanların neredeyse hepsi yeni evlerine doğru yola çıktılar. Hayvanseverler, “Karşılıksız Sev Ömür Boyu Sahiplen” sloganı ile yapılan etkinliğin devam etmesi için çağrıda bulundular.