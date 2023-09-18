Kars’ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, volkanik cam olarak da bilinen obsidyenin farklı renklerde yoğun şekilde bulunmasıyla dikkat çekiyor.

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Sarıkamış’ı çevreleyen Allahuekber Dağları, Ağbaba Dağı ve Ala Dağ ile Mescitli ve Keklik vadilerinde sıklıkla rastlanan obsidiyen, siyah, yeşil ve koyu kahve renklerde görülüyor.

Özellikle Sarıkamış-Karakurt kara yolu çevresinde çok miktarda obsidyen rezervi yer alıyor.

Obsidyenin Tarihçesi ve Kullanım Alanları

İnsanoğlunun ilk çağlardan bu yana kullandığı obsidyen, bıçak, ok ucu, kesici alet ve silah yapımında kullanılmış. Günümüzde ise takı yapımının yanı sıra çeşitli sektörlerde de kullanılıyor.

Obsidyen, güçlü bir aşındırıcı madde olduğu için cam, seramik ve metallerin kesiminde kullanılıyor. Ayrıca, tıp alanında da yaraların iyileşmesini hızlandırmak için kullanılıyor.

Sarıkamış’ta Obsidyenin Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalından emekli olan Dr. Öğr. Üyesi Gürsoy Solmaz, Sarıkamış’taki obsidyen rezervlerinin ekonomik ve turistik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Solmaz, “Burası kullanılmamış, yakın yerlerde de var ama bu kadar zengin değil. Çok önemli oranda obsidiyen taşı var. Tabii sadece siyahı değil kahverengi, beyaz karışımı ve yeşil olanı var. Bunlar da buradaki obsidiyen zenginliğinin önemli unsurlarıdır. Bize düşen, ülkemiz ve özelde de Sarıkamış sınırları içerisinde turizm açısından değerlendirmek, hediyelik eşya olarak sunabilmek, pazarlayabilmek. İnşallah onu başarırız. Geçmiş dönemdeki insanların yaptığını bugüne uyarlamalı ve bunu güncellemeliyiz” dedi. (AA)