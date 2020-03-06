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Kars’ta 19. yüzyılda yapılan tarihi binalar yok oluyor
Kars’ta 19. yüzyılda yapılan tarihi binalar yok oluyor
Osmanlı-Rus savaşından sonra Kars’ın Rus işgalinde kaldığı 40 yıllık süre içerisinde dikdörtgen ve üç katlı şeklinde yapımı gerçekleştirilen 100 yıllık tarihi binaların çoğunluğu yıkılmaya yüz tuttu.
Yaşam 6 Mart 2020 - 12:05

Rusların, 1878 yılından 1918 yılına kadar şehirde yeni bir imar çalışması başlatarak, 1890 yılından başlayarak 1917 yılına kadar Baltık mimari tarzında düzgün kesme bazalt taşından tek katlı, iki katlı nadir olarak da üç katlı olarak yapılan binaların çoğunluğu bakımsızlıktan yok oluyor.
Birçoğunun yıkıldığı, bazılarının devlet kurumu olarak kullanıldığı ve bazılarının da sahipleri tarafından atıl vaziyette bırakıldığı tarihi binalar, Kars'a gelen yerli ve yabancı turistleri de hayal kırıklığına uğratıyor.

“TARİHİMİZİ KATLEDİYORUZ”

Son yıllarda Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla en çok ziyaret edilen illerinden bir tanesi olan Kars'ta tarihi değerlerin içler acısı durumda olduğuna ifade eden bir vatandaş, “Ben Avrupa'yı da gördüm. Fransa'yı da gördüm. Fransa'nın hiçbir yerinde böyle tarihi binaları yıkmıyorlar. Bin yıllık bin 500 yıllık binalar, halen koruma altında, bizde maalesef tarihimize saygı yoktur. Böyle bir betonlaşma uğruna güzelim şehrimizi, güzelim tarihimizi katlediyoruz. Buna bir an önce sahip çıkılması lazım. Eski eserlerimizin korunması lazım diyorum. Son yıllarda Doğu Ekspresi adı altında olan bir turizm faaliyeti var. Kars için de bu büyük bir gelir diye düşünüyorum” dedi.(İHA)

FOTO:İHA

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