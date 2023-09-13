Kars’ta bozayı yiyecek ararken görüntülendi
Sarıkamış'ta bir bozayı, ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüldü.
Büyük bir bozayı, gece ilçe merkezindeki sarıçam ormanları yakınında yer alan İnönü Mahallesi’ne indi.
Bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken, kendisini mahalleden uzaklaştırmak isteyen çok sayıda köpeğe rağmen beslenmeyi sürdürdü.
Bozayı, mahalledeki caddelerde dolaştıktan sonra duvarların üzerinde gezindi. Ardından bir çöp yığınında plastik kapta bulunan yoğurdu yedi.
Bozayı, çöp konteynerlerini kontrol ettikten sonra bölgeden uzaklaştı. (AA)