Kars’tan Edirne’ye plastik çöp toplama yürüyüşü

Uluslararası Su Elçileri Federasyonu (USEF), "İnsanı Dönüştür Projesi" kapsamında, plastik çöp toplama ve kirlilikle mücadele amacıyla Kars'tan Edirne'ye 93 günlük bir yürüyüş başlattı.

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Mimar, mühendis, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 11 kişilik ekip, Kars’ın Ani Ören Yeri’nde bir araya gelerek plastik çöp toplama etkinliğini başlattı.

Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı etkinlikte katılımcılar, topladıkları plastik çöpleri Kars Belediyesi’nin çöp taksisine attı.

Yürüyüş, Kars’tan sonra sırasıyla Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’den geçerek 14 Aralık’ta İpsala Sınır Kapısı’nda sona erecek.

Yaklaşık 2 bin 83 kilometrelik yürüyüşte ekip, ormanlık ve kültürel alanlar ile mezarlıklarda çalışma yapacak.

USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İnsanı Dönüştür Projesi” kapsamında, plastik terörüyle mücadele kampanyasıyla bu malzemeden yapılmış atıkları toplama etkinliğini başlattıklarını söyledi.

Aydıncak, ekibin, dönüşümlü olarak kara yollarında toplayacakları plastiklerle İpsala Sınır Kapısı’nda bir plastik heykel yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

Aydıncak, plastik atıkların doğaya ciddi manada zarar verdiğini belirterek, “Yüzde 97’si toplanamayan plastikler, özellikle Atlas ve Pasifik okyanuslarında Türkiye yüzölçümünün 3 katı kadar büyüklüğünde kıtalar oluşturmaya başladı. Bu, bizim için büyük tehdit” dedi.

Aydıncak, kimsenin ekmeğiyle oynamadan bu işi yapmak istediklerini belirterek, “Sadece torunlarımızın daha sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlamak için tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmelerini topluma anlatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Aydıncak, şöyle devam etti:

“Eğer biz hala ‘geri dönüşüm var’ diyerek, evimizde, hayatımızda plastikleri kullanıp o plastikleri de çöp tenekesine attığımızda ya da kapıcımıza verdiğimizde bundan kurtulduğumuzu düşünüyorsak büyük yalan içerisindeyiz.

Lütfen hayatınızda mümkünse cam veya metal ya da kullanmama yönündeki eğilimlerinizi gerçekleştirin. Özellikle market alışverişlerindeki poşetleri de mümkün olduğunca kullanmayın bunların hiçbiri ne yazık ki geri dönüşemiyor.”

Açıklamanın ardından, ekip Ani-Kars kara yolunda etkinliğini sürdürdü. (AA)