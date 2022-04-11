Kartal’da denizdeki kirlilik fotoğraflara yansıdı

İstanbul'da Kartal Sahili'nde bulunan balıkçı barınağında su altından çekilen görüntüler kirliliğin geldiği boyutu gözler önüne serdi.

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Kartal Adalar iskelesi yakınında bulunan Balıkçı Barınağı’nın su altından çekilen görüntüleri dehşete düşürdü.

Yüzeyden çok fazla kirli durmayan ancak su altı drone ile görüntülenen balıkçı barınağının zemini çöp tabakası ile kaplandığı görülüyor.

Denizin tabanında ise araba lastikleri, cam şişeler, konserve kutuları, demir parçaları gibi atıklar bulunuyor.

Bölgede canlı yaşamına dair izlerin görülmediği görüntüler çevre felaketinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Dalgıç İsa Şahintürk, “İstanbul’daki balıkçı barınakları ve teknelerin park ettiği birçok yer maalesef diğer bölgelere oranla daha çok kirli. Çünkü teknelerin park etmek için kullandığı araba lastikleri, teknelerden düşen bütün plastikler yıllarca kalıyor ve o bölgede çöp dağları oluşturuyor. Bu bölgelerde genelde sualtı yaşamına zarar verebileceği için sualtı temizliği yapılamıyor” ifadesini kullandı. (İHA)

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