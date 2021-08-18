Kartepe’de “Yazlık Sinema Günleri” sürüyor

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Yazlık Sinema Günleri” kapsamında, gösterimi yapılan animasyon filmi ‘Moana’ büyük beğeni topladı.

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Kartepe “Yazlık Sinema Günleri”ne bu hafta sonu animasyon filmi “Moana” filmi ile devam edildi.

2016 yapımı olan animasyon filmi ‘Moana', Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park'ta yapılan gösterimine başta minikler olmak üzere Kartepeliler büyük ilgi gösterdi.

Ekinliklerle ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yazlık sinema günlerine hemşehrilerimizin büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması yeniden hayatımıza girdi. Yazlık sinema günlerimiz mevsim ve diğer koşullar el verdiği sürece devam edecek. Eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.