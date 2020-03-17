‘Karyalı Kadın’ öldü

Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nın en gizemli yerlerinden biri olan Kovanalan bölgesinde, geleneksel yaşamıyla “Karyalı Kadın” olarak tanınan Fatma Sönmez, 78 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip Pınarcılar Yörük ailesinden olan Sönmez'in yaşamı “Latmos’a Rahmet Geldi’ tiyatro oyununa da konu olmuştu.

Batı Anadolu’da bulunan Latmos’taki (Beşparak Dağları) 8 bin yıllık kayra resimlerindeki kadınlara benzerliği ve geleneksel yaşamıyla “Karyalı Kadın” olarak tanınan Fatma Sönmez, 78 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Yaşamı “Latmos'a Rahmet Geldi' tiyatro oyununa konu olan Sönmez'in ölümü, doğa dostları ile dağda araştırmalar yapan bilim insanlarını üzdü.

8 BİN YILLIK YAŞAMIN SON TEMSİLCİSİYDİ

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Fatma Sönmez'i 8 bin yıllık yaşamın son temsilcisi olduğunu belirterek “Günümüzde Kızılderililerin, Azteklerin ve Aborjinlerin bile modern yaşama geçtikleri bir zamanda, Batı Anadolu'nun en gizemli dağı Latmos'ta (Beşparmak Dağları) geleneksel yaşamını sürdüren Karyalı bir kadındı.

Latmos'un yerlisi, yüzlerce yıllık geçmişe sahip Pınarcılar Yörük ailesinin bir bireyiydi. Bu kayaların arasında doğmuş. Ataları dağın bu engebeli ve sarp kayaları arasında barınmışlar. Keçilerini bu dağların vahşi coğrafyasında otlatmışlar, evlerini Karya mimarisinden esinlenerek inşa etmişti” dedi.

BU DAĞLARDA DOĞDUM, BU DAĞLARDA ÖLECEĞİM DEMİŞTİ

Sönmez ile on yıl önce tanıştıklarını söyleyen Sürücü, “Vahşi coğrafyada her türlü çağdaş yaşam olanaklarından uzak yaşayan Fatma Sönmez, ‘ben bu dağlarda doğdum, bu dağlarda öleceğim derdi’ öyle de oldu. Latmos Dağları ıssız, keçiler öksüz kaldı” şeklinde konuştu.