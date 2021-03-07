Kaş kahramanı iki askerin ismi ölümsüzleşecek

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil iki kahraman. İkisi de Antalya'nın Kaş ilçesinden. Kaş Belediyesi ilçe merkezine bu iki kahramanın anıtını yaptırmak için yarışma düzenledi. Kahramanlar Anıtı ile iki isim ölümsüzleşecek. Yarışmaya katılan heykeltıraş, mimar, endüstri ürün tasarımcıları, şehir plancıları ve seramik sanatçıları, aday eserlerini belediyeye teslim etti.

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Yüzbaşı Aker'in, dünyada 7.7'lik dağ topu ile uçak gemisi batıran tek topçu subayı olarak tarihte önemli bir yeri bulunuyor. Girit'in Hanya kentinde doğduktan sonra, 1961 yılında hayata veda edene kadar Kaş'a yerleşmiş ve Birinci Dünya savaşı sırasında da bu bölgede görevlendirilmişti. Dünya askeri tarihine, İngiliz “Ben My Chree” adlı uçak gemisini karadan attığı top ile batıran ilk asker olarak geçti. Meis adası kıyısında bulunan gemiyi batırmakla kalmadı, Fransızlara ait “Paris II” ve “Aleksandra” isimli gemiler ile düşman safında yer alan yelkenlileri de top atışlarıyla ağır hasara uğrattı. İngiliz ve Fransızlar'ın Antalya kıyılarına çıkma planları onun sayesinde yarım kaldı.

PADİŞAH HEDİYE VERDİ

Kaş doğumlu Teğmen Yusuf Ziya Erdil ise, 1909'da Çanakkale Boğazı 5. Ağır Topçu Alayı'nın 5. Bölüğü'nde topçu çavuş olarak görev yaptı. 1911-1912 Türk-İtalyan Harbi sırasında, Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen İtalyan ‘Varese' adlı savaş gemisini topla vurarak batırdı. Bu başarısı sonrası teğmen rütbesi aldı. Erdil'in kahramanlığı, dönemin hükümdarı Sultan Reşat tarafından bir kılıç ve altından yapılmış saat ile ödüllendirildi. Erdil'i, 1935 yılında Mareşal Fevzi Çakmak da ziyaret etti. Savaş sonrası memleketi Kaş'a dönen ve müftülük yapan Erdil 1969 yılında hayata veda etti.

Tarihimiz kültürel zenginliklerle dolu

Atatürk'ün “Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez” sözünü hatırlatan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yarışmayla ilgili şunları söyledi: Tarihimiz; hiçbir ulusun tarihinde görülmeyecek kadar kültürel zenginlikler, destanlar, zaferler ve nice kahramanlıklarla dolu. Bir çağ açıp, bir çağ kapatacak kadar önemli bir özelliği bulunan Türk devletleri, Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir yelpazade önemli uygarlıklar yarattı. Bu kadar önemli ve çok eski dönemlere dayanan tarihimiz doğru ve gerçeklere uygun olarak araştırılmadan, dünya tarih biliminin gerçekleri yansıttığı düşünülemez. Bu bilinçle Kaş'ın tarihine, kahramanlıklara ve o kahramanların anılarına sahip çıkmamız da kaçınılmaz. Kaş halkının, tarihi sahiplenme, geçmişe olan saygı ve şükran duygularını vurgulamak maksadıyla yaptıracağımız Kahramanlar Anıtı'nın tasarımı için bu yarışmayı düzenledik.

15 BİN TL ÖDÜL

Başvuruların tamamlandığı ve değerlendirme aşamasının başladığı yarışmada jüri Prof. Osman Eravşar, Doçent Lale Özgenel, Doçent Nergis Yüksel, Doçent Tahsin Yılmaz ve Ressam-Heykeltıraş Erol Kınalı'dan oluştu. Danışman jüri üyeleri de Kaymakam Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Yarbay Serdar Yıldırım oldu. Jürinin değerlendirmesi sonucu üç ödül belirlenecek. Bu eser sahiplerine 15 biner TL, 3 mansiyona ise 10'ar bin TL verilecek. Hangisinin anıt olarak dikileceğine Kaş halkı karar verecek.