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Kasık otunun faydaları nelerdir?
Kasık otunun faydaları nelerdir?
Fıtıkotu, Kızılyaprak, Koyunotu, Kuzupıtrağı, Agrimonia eupatoria, Herniaria glabra gibi isimlerle de bilinen kasık otu, Gülgiller familyasından çok yıllık dayanıklı otsu bitkidir. Türkiye'de hemen hemen her bölgede yetişen kasık otunun faydalarını haberimizde sizler için derledik...Kasık otunun faydaları nelerdir? İşte cevapları...
Sozcu.com.tr
Yaşam 15 Kasım 2019 - 09:32

Ilıman bölgelerde yetişen kasık otu özellikle kasık yırtılmalarına karşı oldukça etkili bir bitkidir. Yaprakları küçük ve kümeler halinde olan kasık otunun toprağın üstünde kalan kısımları geleneksel tıpta kullanılır. Peki, kasık otunun faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

KASIK OTUNUN FAYDALARI

Kasık otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Mesane ve böbrek taş, kum ve zararsız urlara karşı kullanılır.
– Kasık yırtılmasına (fıtık) karşı kullanılır. Kasık şişmelerini indirir.
– Mesane kaslarını gevşetir, bu nedenle mesane kramplarını çözücü etkisi vardır.
– Bademcik iltihabı ve bademcik şişmesini tedavi eder.
– Safra söktürücüdür.
– Sindirimi kolaylaştırarak midenin rahatlamasına yardımcı olur.
– Yaraları temizler ve iyileştirir.

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Son güncelleme: 09:35 - 15.11.2019
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