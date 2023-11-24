Kasım ayının en tuhaf olayları…

Avustralya'da timsahın dişlerinden hayvanın gözünü ısırarak kurtulandan, ABD'de Cadılar Bayramı süslemeleri arasında çıkan insan iskeleti ve Endonezya'da Whatsapp grubundan çıkardığı için arkadaşını bıçaklayan kişi dahil birçok olay kasım ayının tuhaf olayları olarak basına yansıdı.

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İşte dünya genelinde kasımda yaşanan ve dünya basınına yansıyan ilginç olaylar…

Avustralya’da büyükbaş havyan yetiştiren Colin Deveraux, evinin yakınında bulunan sulak alana girince bir anda suyun içinde 3,2 metre uzunluğundaki timsahı fark etti.

Timsahın bir anda sağ ayağını kaptığı Deveraux, hayvanın göz kapağını ısırarak kurtuldu.

CADILAR BAYRAMI SÜSÜ ARASINDA İNSAN İSKELETİ ŞOKU

ABD’nin Florida eyaletinde bir ikinci el dükkanında satılan Cadılar Bayramı süslemeleri arasında ilginç bir detay bulundu.

Bir antropolog mağazada gezinirken insan iskeletine benzettiği parçalar buldu ve durumu hemen polise bildirdi.

Polis ise yaptığı incelemeler sonucu bu kemiklerin insan iskeletine ait olduğunu doğruladı ve olaya ilişkin soruşturma başlattı.

KAÇIRDIĞI UÇAĞIN PEŞİNDEN KOŞTU

Avustralya’daki Canberra Havalimanı’nda uçağını kaçıran bir kadının, piste çıkarak uçağın peşinden koşması sosyal medyada gündem oldu.

Başka bir yolcunun paylaştığı videoda kadının güvenlik görevlilerini aşarak pistte koştuğu ve pilota el ettiği görülüyor.

Avustralya Federal Polisi ise güvenlik ihlali yaptığı gerekçesiyle kadını gözaltına aldı.

KAFESİNDEN KAÇAN AT

ABD’nin New York kentindeki John F. Kennedy Havalimanı’ndan Amsterdam için kalkan uçak, “kaçak yolcu” nedeniyle uçuşunu yarıda keserek geri dönmek zorunda kaldı.

Uçakta taşınan bir at kafesinden kaçarak uçak içinde dolaşmaya başladı.

Bunun üzerine, pilot ve uçuş ekibi John F. Kennedy Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı.

DÜNYANIN EN YALNIZ KOYUNU

İskoçya’da bir uçurumun dibinde 2 yıl mahsur kalan ve “dünyanın en yalnız koyunu” olarak tanımlanan Fiona’yı yerel çiftçiler kurtardı.

Uzmanlar, Fiona’nın 2 yıl boyunca sürekli çimen yediğini ve çok fazla kilo aldığını belirtti.

Fiona’dan 9 kilogram yün çıktı.

TAKSİ PARASI ÖDEMEMEK İÇİN…

Avustralya’da 43 yaşındaki bir kişi alkolün de etkisiyle kısa mesafe taksi parası ödememek için bir TIR’ın dorsesinin altına saklandı. Şoförün kendisini uzun süre fark etmemesi üzerine “yolcu”, TIR’ın altında 400 kilometre seyahat etti.

Adam kendine geldiğinde kendini evinden saatlerce uzakta buldu. Polis olaya müdahale etti ve bu kişiyi en yakın tren istasyonuna bıraktı.

TIR şoförü ise adamı fark ettiğinde “şoka uğradığını” belirtti. (AA)