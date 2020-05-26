Kaş’ta sevindiren gelişme: Yanan alan tekrar ağaçlandırılacak

Antalya Kaş ilçe merkezindeki Çukurbağ Yarımadası’ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, kundaklama iddialarını da beraberinde getirmişti. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, yaptığı açıklamada arazinin Ankara Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olduğunu yanan alanın tekrar ağaçlandıracaklarını söyledi.

Antalya'nın turistik ilçe merkezinde bulanan Çukurbağ Yarımadası'nda villa ve yazlıkların bulunduğu bölgeye yakın olan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın 15 dönüm alanda etkili oldu. Yangından kısa bir süre sonra sosyal medyada yapılan yorumlar yangının kundaklama olduğu şüphesini gündeme getirdi.

“YANAN BÖLGEYİ YENİDEN AĞAÇLANDIRACAĞIZ”

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TELE 1 TV'ye yaptığı açıklamada, arazinin Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ne ait olduğunu belirterek, cemiyetin bölgeyi sit alanı olarak ilan ettirdiğini söyledi. Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Gazeteciler Cemiyeti bu bölgeyi doğal SİT alanı olarak ilan ettirdi. Dolayısıyla bir yapılaşma olamayacağı gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bu yapılaşmaya izin vermez. Yanan bölgeyi yeniden ağaçlandıracağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kaş ilçe merkezindeki doğal güzelliği ile ünlü Çukurbağ Yarımadası'ndaki lüks villalara yakın olan maki ve zeytin ağaçlarının bulunduğu orman alanında Cumartesi gecesi 01.45 sıralarında yangın çıktı. Yangın şiddetli fırtınanın etkisiyle kısa zamanda çevreye yayıldı.

Yangının bulunduğu bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne bağlı su tankeri ve çok sayıda personelle AKUT Kaş Kalkan Ekibi'nden 10 gönüllü yönlendirildi. Herhangi can ve mal kaybına sebep olmayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.