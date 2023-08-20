Kaş’ta yörük göçü canlandırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen yörük şenliğinde yörük göçü canlandırıldı.

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Yörük göçü duasıyla başlayan şenliğe, koyun, keçi, traktör ve geleneksel kıyafetleriyle katılanlar, 2 kilometrede temsili yörük göçü yürüyüşü yaptı.

Şenlik kapsamında yörük çadırları kuruldu, keşkek dövüldü, çörek pişirildi, yayık ayranı ve kar şerbeti ikram edildi, attan gelin indirme merasimi gerçekleştirildi.

Müzik dinletisi, Likyalı Yörükler Patara ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sunulan şenlikte, ata sporlarından atlı cirit oynandı. Daha sonra şenliğe katılanlara yemek dağıtıldı.

İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Torosların yörüklerinin şenlikte buluştuğunu, ozanların türkü söyleyip yörüklerin obalar kurduğunu söyledi.

Ulutaş, “Örf ve adetlerin, kültürel zenginliklerin yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere taşınması önemli. Bu etkinliği geçen yıl başlattık. Şehir merkezinde değil, yaylada yapıyoruz. Bu ovada Yörüklerimiz, kıl çadırlarda hayatlarını idame ettiriyor. Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak anlamında çok önemli bir programı hep birlikte ifa ediyoruz” diye konuştu. (AA)