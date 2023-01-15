Kastabala Kuş Cenneti’ndeki yangında çok sayıda hayvan öldü
Osmaniye'de geçen yıl koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda sürüngen ve böceğin öldüğü tespit edildi.
Yangın dün saat 20.30’da Kırmıtlı köyü yakınında bulunan Kastabala Kuş Cenneti’nde başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 itfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi.
3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 25 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangında ölen hayvanlar gün yüzüne çıktı.
Yangında alevlerden kaçamayan başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda sürüngen ve böceğin öldüğü tespit edildi.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor. (DHA)