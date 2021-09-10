Kaş’taki Kartal Gölü can çekişiyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan 6 dekarlık Kartal Gölü kuruyarak 1 dekar kaldı.

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Batı Antalya’nın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ’ın güneybatısında 2 bin 500 rakımdaki Kartal Gölü, yakın zamanda kuruyan İkiz Göller ile aynı yükseklikte.

Bu yıl bölgeye yağan karın azlığı, Kartal Gölü ile gölü besleyen kaynağı giderek kurutarak hem gölün çevresindeki doğal yaşamı, hem de bölgede yazı geçiren Yörükler’i olumsuz etkiledi.

Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, 6 dekarlık alana sahip gölün yalnızca 1 dekarlık alanının kaldığını söyledi.

“İLK KEZ KURUDU”

Muhtar Ramazan Çatılı, “Yüzyıllardır bölgeye hayat veren, güzellik katan Kartal Gölü ilk kez kurudu. Etrafındaki yeşil örtü yok oldu. Önümüzdeki 30-40 günde yeterli yağmur yağmazsa, göl tamamıyla kuruyabilir” ifadelerini kullandı. (DHA)



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