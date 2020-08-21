Hayvansal yağ kullanmadan tamamen bitkisel özle yapılan kastilya sabunununun kullanım alanları çok geniştir. Kastil sabunu olarak da bilinen bu sabun, özellikle vejeteryanlar ve veganlar tarafından tercih edilmektedir. Hassas ciltler için çok uygun ve tamamen çevre dostu olan kastilya sabunu nedir? Kastilya sabununun faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.. KASTİLYA SABUNU NEDİR?. Kastilya sabunu eski Mısır medeniyetlerinden günümüze gelen bir temizlik malzemesidir. Genellikle zeytinyağından hazırlanan sabunun Haçlı Seferleri sonrasında Avrupa&#8217;ya geldiği tahmin ediliyor. Yıllar sonra İspanya&#8217;nın Kastilya Bölgesi&#8217;nde yapılmaya başlanan bu güzel kokulu sabun &#8220;Kastilya Sabunu&#8221; olarak anılmaya başlanmıştır. İçeriğinde hiçbir kimyasal madde barındırmayan sabunun Mısır kraliçesi Kleopatra&#8217;nın banyoda kullanmak için bitkilerden ve bitki küllerinden bu sabunu elde ettiği sanılıyor. Kastilya sabunu, kenevir, avokado, ceviz, badem ve hindistancevizi yağı ile de hazırlanır.. KASTİLYA SABUNUNUN FAYDALARI. &#8211; Hassas ciltler için güvenlidir.. &#8211; Kuru ve tahriş olmuş cildi yatıştırır.. &#8211; Cildi ölü hücrelerden arındırır.. &#8211; Yaşlanma belirtilerini azaltır.. &#8211; Doğal nemlendiricidir.. &#8211; Yağlı ve akne eğilimli ciltler için idealdir.. &#8211; Egzama ve sedef hastalığında iltihabı azaltır.. &#8211; Zararlı organizmaların yanı sıra vücudunuzdaki tüm kiri temizler.. &#8211; Küçük yaraları temizlemek için kullanılabilir.. &#8211; Dişleri temizler.. &#8211; Kastilya sabununun buharı sinüsleri temizlemek için idealdir.. &#8211; Traş kremi yerine kullanılabilir.. &#8211; Cilt lekelerini giderir.. &#8211; Bulaşık deterjanı olarak kullanılabilir.. &#8211; Çok amaçlı temizleyicidir.. &#8211; Makyaj fırçalarını temizler.. &#8211; Meyve ve sebzeleri kir ve böcek ilacı kalıntılarından temizler.. &#8211; Doğal karınca kovucudur.. &#8211; Bulaşık makinesi deterjanı olarak kullanılabilir.. &#8211; Evcil hayvan şampuanı olarak kullanılabilir.. &#8211; Böcekleri uzak tutan bitki spreyi olarak kullanılabilir.. İLGİLİ HABERKastilya sabunu nedir, ne için kullanılır?. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/kastilya-sabunu-nedir-kastilya-sabununun-faydalari-nelerdir-szcu8","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/kastilya-sabunu-nedir-kastilya-sabununun-faydalari-nelerdir-szcu8","pageType":"galeri","pageIdentifier":5999395,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Kastilya sabunu nedir? Kastilya sabununun faydalaru0131 nelerdir? szcu8"});aip('newsArticle', {"identifier":5999395,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/kastilya-sabunu-nedir-kastilya-sabununun-faydalari-nelerdir-szcu8/?_szc_galeri=1","headline":"Kastilya sabunu nedir? Kastilya sabununun faydalaru0131 nelerdir? szcu8","articleBody":"","articleSection":"","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/21/iecrop/kastilya-sabunu_16_9_1598001063-880x495.jpg","author":"ngunusen","dateCreated":"2020-08-21 12:11:15","datePublished":"2020-08-21 12:11:15","dateModified":"2020-08-21 12:11:15","info":"{"seo_news":"false"}"});