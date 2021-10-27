Kat Von D, Los Angeles’taki dövme stüdyosunu kapatıyor

ABD’li dövme sanatçısı, model, müzisyen ve girişimci Kat Von D, hayranlarını üzen bir haber verdi. 39 yaşındaki yıldız, Los Angeles merkezli dövme stüdyosu High Voltage’ı kapatma kararı aldığını duyurdu.

Ailesiyle birlikte Indiana’ya taşındığını belirten Kat Von D, “Bu ne yazık ki biricik dövme stüdyom High Voltage’ı 1 Aralık’ta kapatmam gerektiği anlamına geliyor. Ben burada olmayınca açık kalmasının bir anlamı yok. Müzik grubumla gelmemiz dışında Los Angeles’a çok sık dönmeyi düşünmüyorum” dedi.

High Voltage isimli stüdyo, TLC’nin ‘L.A. Ink’ programında da yer alıyordu.