Katar emirinin 300 milyon dolar değerindeki yüzen sarayı Bodrum’da

Lüks yatların uğrak yeri haline gelen Bodrum'a Katar emirinin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı demirledi. Turistlerin ilgi odağı olan yata bakan bir daha baktı.

Turizmin göz bebeği Bodrum, son günlerde birbirinden lüks yatları ağırlıyor. Bir hafta içerisinde Radiant ve Malta Şahini gibi süper lüks yatların geldiği ilçeye, bugün de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin “Al Lusail” adlı yatı demirledi.

YATTA YOK YOK

2017 yılında Almanya'da inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki yatın değeri 300 milyon dolar. 36 kişiye kadar konaklama imkanı sunan yat, 56 mürettebatı taşıma kapasitesine sahip. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip “Al Lusail”de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.

Öğle saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen yat, ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Katar emirinin yatın içerisinde olup olmadığı ise bilinmiyor.

(İHA)