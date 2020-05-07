Kate Middleton fotoğraf yarışması başlattı

Kate Middleton ve Ulusal Portre Galerisi bir fotoğraf yarışması başlattı. Girişim, corona virüsü salgını ile mücadelede halkın korkularını ve duygularını baz alacak...

Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Ulusal Portre Galerisi salgına odaklanan ulusal bir fotoğraf yarışması başlattı. Hold Still başlıklı girişim, corona virüs salgını ile mücadeleye devam ederken halkın umutlarını, korkularını ve duygularını özetlemeyi amaçlıyor.

Katılımcılardan ayrıca fotoğraflarında tasvir edilenlerin deneyimlerini ve duygularını özetlemek için kısa bir yazılı sunum yapmaları isteniyor. Görüntüler telefon veya kameralarla çekilebilecek… Portreler herkese açık benzersiz bir dijital sergide yer alacak. Fotoğrafçılığa uzun süredir ilgi duyan Cambridge Düşesi Kate Middleton, pandemi sırasında yakalanan anlarla İngiltere’nin kolektif bir portresinin oluşturacağını umduğunu söyledi.