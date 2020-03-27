Kate Middleton ile Prens William’ın çocukları ve Beckham ailesi sağlık çalışanlarını alkışladı

Önce Avrupa'da başlayan, sağlık personellerini alkışlama akımı, tüm dünyaya yayılmış durumda. Ünlü, ünsüz herkesin katıldığı destek kampanyasına şimdi de, Kraliyet Ailesi ve Beckham ailesi katıldı...

Corona virüsün dünyayı eve kapattığı, herkesin kendini karantinaya aldığı şu günlerde, sadece sağlık çalışanları, canlarını dişlerine takarak, her türlü tehlikeyi, virüs kapma riskini göze alarak 24 saat görevlerinin başında… Bu durum karşısında insanlar, tüm dünyada, her akşam sağlık çalışanlarını alkışlıyor.

Bu akıma şimdi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens William’ın çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, ayrıca Beckham ailesi de katıldı. Her iki aile de dün akşam çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Beckham ailesi alkış videosunun altına “Covid-19 ile mücadelede, yorulmadan çalışan cesur sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz ve tüm ülke ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz” denilirken, KensingtonRoyal hesabından yapılan paylaşımda ise “Covid-19’dan etkilenenlere yardım etmek için, yorulmadan çalışan tüm sağlık personeline teşekkür ederiz” denildi.