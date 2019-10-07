Kate Middleton, Meghan Markle, Prens William ve Prens Harry ilk kez reklam filminde oynadı

Kraliyet üyeleri Kate Middleton ile Prens William ve Meghan Markle ile Prens Harry, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti'nin ruh sağlığı desteği konulu reklam filminde rol aldı. Çiftin böyle bir çalışmada yer almaları 'Ruh hallerine oldukça uygun' yorumlarına neden oldu...

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Cambridge Dükü Prens William, Sussex Düşesi Meghan Markle ve Sussex Dükü Prens Harry, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti’nin ruh sağlığı desteği konulu reklam filminde rol aldı. İlk kez birlikte bir reklamda oynayan kraliyet üyeleri, yer aldıkları kampanya ile dikkat çekti.

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti'nin stres, depresyon ve uykusuzluk sorunlarıyla mücadele eden insanlara destek hizmeti sağladığını belirten reklam filminde oynayan kraliyet üyeleri için “Ruh hallerine oldukça uygun bir reklam filmi. Onların da ruh hallerinin pek iyi olduğu söylenemez” gibi yorumlar yapıldı.

Bu akşam bir çok kanalda aynı anda yayınlanacak reklam filmini 11 milyon kişinin izlemesi bekleniyor. Film Davina McCall, Bradley Wiggins ve Gillian Anderson gibi ünlü isimlerin kendi ruhsal sağlık sorunu deneyimlerini aktarmalarını da içeriyor.